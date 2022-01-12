У «Оскара» в этом году будет ведущий

Президент Hulu Originals & ABC Entertainment Крейг Эрвич объявил, что впервые за последние три года церемонию награждения «Оскар» будет вести ведущий.

Он не сообщил никаких подробностей о том, кто будет вести ежегодное мероприятие, но пошутил, что им может стать он сам. Кроме того, согласно некоторым источникам издания Deadline, на церемонии может быть несколько ведущих – была высказана идея о том, чтобы три знаменитости вели разные части шоу. Также есть предположения, что ведущим станет Том Холланд.

Комментарии Эрвича прозвучали после того, как Академия кинематографических искусств и наук поручила Гленну Вайсу поставить церемонию вручения премии «Оскар» в седьмой раз подряд. 94-я церемония вручения премии «Оскар» назначена на 27 марта и будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC. Шорт-лист номинантов станет известен 8 февраля.

Джимми Киммел был последним, кто вел церемонию вручения «Оскара» в 2017 и 2018 годах. Кевин Харт должен был вести церемонию в 2019 году, но отказался от участия после того, как всплыли его старые твиты, из-за чего шоу 2019 года осталось без ведущего. У ABC не было ведущего ни в 2020, ни в 2021 году.

Источник: InterMedia