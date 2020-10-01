У пенсионеров может появиться 13-я пенсия
Октябрь 1, 2020 16:20
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В Сейме успешно стартовала инициатива о так называемой 13-й пенсии, которая подразумевает ежегодную доплату для пенсионеров. После внесения на голосование за законопроект проголосовали 48 членов Сейма. Теперь поправки к закону о пенсиях поступят в Комитет социальной защиты и труда, а в зал пленарных заседаний вернутся уже после выборов в Сейм — 10 ноября.
Правительство также должно будет представить свое заключение по предлагаемому правовому регулированию этого вопроса.
Если поправки к закону будут приняты, то в декабре каждого года пенсионерам будет выплачиваться дополнительная надбавка в размере 200 евро.