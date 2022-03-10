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У сериала «Викинги: Вальхалла» будет еще два сезона

Автор Эвелина Никанорова

Сериал «Викинги: Вальхалла» продлен на второй и третий сезон. Об этом объявил Netflix 9 марта 2022 года. По словам продюсеров, второй сезон уже полностью отснят, а производство третьего начнется этой весной.

Премьера первого сезона состоялась 25 февраля. Только за первые два дня зрители посмотрели 80,5 млн часов телешоу, а за первые 9 дней – 194 миллиона часов. Эти впечатляющие цифры стали одной из главных причин продления шоу. Первоначально шоу было рассчитано на 24 эпизода. Однако теперь Netflix объявил, что они дебютируют как три сезона по восемь эпизодов.

Сериал «Викинги: Вальхалла» повествует о подвигах и приключениях прославленных викингов, живших в начале XI века: легендарном исследователе Лейфе Эрикссоне (Сэм Корлетт), его вспыльчивой и своенравной сестре Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон) и амбициозном скандинавском правителе Харальде Сигурдссоне (Лео Сутер).

Источник: InterMedia

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