У Скриптонита вышел сингл «Мама» вместе с Бастой и Федуком

У Скриптонита вышел новый сингл «Мама». В записи приняли участие Баста, Feduk, Niman и Truwer.

Песня длится 5 минут и посвящена тяжелому жизненному пути, в котором на каждом этапе поддерживает мама. «Мама знает все про тебя, — поется в треке. — Мама дарит свет, мама сияет».

Сингл может стать частью нового альбома «Свистки и бумажки». Артист анонсировал его выход в феврале.

Слухи о новом альбоме Скриптонита появились еще в январе. Тогда он разместил в своем инстаграме фото из студии с подписью «6». Многие расценили пост как анонс пластинки. Если считать двойной концептуальный альбом «Уроборос» сразу за два, то рэпер на сегодняшний день представил уже пять релизов.

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