Listen to «У столичного самоуправления — новые идеи по изменению порядка движения в городе» on Spreaker.

Самоуправление Вильнюса начинает обсуждение планов по реконструкции улицы Нарбуто. Эту важнейшую столичную артерию планируется расширить до 6 полос. По одной полосе с каждой стороны будет выделено для общественного транспорта, и еще по 2 — для автомобилей. Планируется также строительство пешеходного и велосипедного виадука и некоторые другие преобразования. Публичное обсуждение проекта состоится 21 мая.

Помимо этого, Вильнюсское самоуправление подготовило план кардинального изменения порядка движения в Старом городе столицы.