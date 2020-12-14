У учеников начальных классов начались зимние каникулы

С сегодняшнего дня у младших школьников раньше обычного времени начались зимние каникулы. Решение продлить каникулы было принято правительством, завершающим свою каденцию, с целью остановить распространение коронавируса.

Школам, которые осуществляют свою деятельность по программе начального образования, предписано объявить каникулы с 14 декабря по 3 января.

В воскресенье новое правительство во главе с Ингридой Шимоните приняло решение, что после этих каникул ученики начальных классов не вернутся в школы, а до 31 января продолжат обучение дистанционно.

На прошлой неделе принято также решение о полном переводе старшеклассников на удаленное обучение. Это правило вступило в силу в минувшую среду.

Обучение в школах по программам начального и среднего образования осуществляется дистанционно. Исключение составляют школьники, которые обучаются в специальных школах и специальных классах общеобразовательных школ.

Дошкольные учреждения продолжают свою работу, однако родителям рекомендуется оставлять детей дома, если есть возможность за ними присматривать.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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