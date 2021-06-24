Большинство людей, наверное, не отказались бы от вечной молодости. И поэтому очень расстраиваются, когда обнаруживают на лице морщины. Удивительно, но первые морщинки могут появляться уже после 25 лет. И уже с такого возраста человек может начать с ними бороться.

Listen to “У улыбчивых людей морщины появляются позже, чем у угрюмых” on Spreaker.

Кстати, одним из самых простых способов борьбы с морщинами может стать… улыбка. Оказывается, во время улыбки на человеческом лице задействуется всего 17 мышц, а когда мы хмуримся – около 43. Ученые доказали, что улыбчивых людей, в отличие от угрюмых, морщины «посещают» намного позже.

Что же такое морщины и почему они появляются?

Говоря языком «Википедии», морщины — это видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, потерей кожей эластичности, упругости и других причин. Эластичность коже придают содержащиеся в дерме волокна коллагена, а упругость — расположенные между ними молекулы гиалуроновой кислоты.

Морщины не появляются внезапно и разом, разве что в виде исключений вроде системных заболеваний. Поэтому несложно заметить, что морщины возникают

там, где чаще всего сокращаются мышцы. Например, если вы хмуритесь или улыбаетесь, появляются морщины вокруг глаз и на лбу.

в местах, которые чаще всего попадают под действие ультрафиолета. Солнце, которое дарит нам загар, способствует появлению морщин.

в местах, где тонкая кожа. Там она просто теряет коллаген (белок, который отвечает за прочность и эластичность) быстрее всего.

Что делать, чтобы морщин было поменьше?

Конечно, всегда проще заниматься профилактикой. Ведь вряд ли в ближайшее время морщины войдут в моду. Родинки, неестественная белизна кожи, загар и блеск были на пике, а вот морщины предметом зависти не бывали никогда.

В какой-то степени на качество кожи может влиять генетика. С другой стороны, мы сами можем уменьшить вредные факторы, которые портят нашу кожу. Это, прежде всего, солнце и курение. Поэтому всегда надо носить с собой солнцезащитный крем и не надо – сигареты.

Сегодня у нас в эфире – врач-дерматолог профессор Матильда Билайте-Бучинскене. И вот что она говорит.

– Человек – это не отдельные нос, волосы, различные органы. Это – единое целое. Это единый организм. И он защищает нас от внешнего мира. И в то же самое время, – как зеркало отражает и состояние, и образ жизни, и настроение, и эмоции, и различные внутренние процессы. В их числе – и болезни. Бывает, смотришь на человека – он выглядит намного старше, чем есть на самом деле. Причиной этому – глубокие морщины, пигментация, сухость кожи и так далее.

Для организма важно, в первую очередь, сколько человек спит. Высыпается ли он, достаточно ли он отдыхает, сбалансирован ли режим работы. А еще – достаточное ли количество воды он выпивает. Здоровое ли у него питание. Чем менее здоровое питание, тем больше страдает кожа. Могут быть заболевания кожи, либо просто она может быть сухой. Тогда важно понять, насколько кожа была повреждена солнцем. Сухая ли она изначально, или она стала сухой из-за недостаточного, неправильного ухода.

Основной принцип ухода за кожей – достаточное количество воды. Как изнутри, так и снаружи. Чтобы обеспечить коже необходимую влажность, используются кремы, лосьоны, тоники. А дополнительная их задача – еще и защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.

Морщины – почему они формируются? Конечно, это прежде всего вид старения кожи. Когда с возрастом становится меньше эластичных волокон, коллагена, гиалурона, других материалов. Ткань спадает, как сдувающийся шарик. Очень важно внимательно относиться к своему организму.

Если человек курит, пьет алкоголь, возможно, болеет сахарным диабетом. Или, может быть, у него усталость, переживания, проблемы. Все это отражается на лице. Особенно у пожилых людей – гораздо сильнее, чем у 30-40-летних.

Общие правила ухода за кожей

Итак, три важных правила в уходе за кожей: очищение, тонизирование и увлажнение. Стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

– Гигиенические процедуры. Умывание водой тонизирует эпидермис. Ороговевшие частички эпидермиса и остатки макияжа препятствуют поступлению кислорода и естественному омоложению клеток. Косметические средства и природные масла обеспечивают дополнительное питание и увлажнение.

– Правильное питание. Продукты, поступающие в организм, отражаются на состоянии кожи. Положительный эффект: овощи и фрукты; зелень; молочные продукты; орехи и злаки. Негативный эффект: газированные напитки; чай и кофе; алкоголь; сладости; жареное; копчености; жирные блюда; избыток соли.

– Косметические средства. Большинство косметических средств, предназначенных для уменьшения морщин, действует за счёт гидратации кожи (эмульсионные кремы) либо за счёт изоляции кожи и сокращения потерь воды (кремы на жировой основе).

Источники: тут, тут и тут.