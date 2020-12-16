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У здания бывшего Главпочтамта теперь новый хозяин

Автор RUSRADIO LT 26

Старое здание Вильнюсской центральной почты на проспекте Гедиминаса продано за 11.200.000 евро.

Компания «Почта Литвы» успешно завершила сделку.

Здание бывшего Главпочтамта приобрел представитель Фонда управления недвижимым имуществом. Полученные средства «Почта Литвы» планирует инвестировать в модернизацию деятельности, обновление почтовых отделений и улучшение условий труда. Центральная вильнюсская почта с июля переведена в новое помещение на улице Тоторю.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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