У здания бывшего Главпочтамта теперь новый хозяин

Старое здание Вильнюсской центральной почты на проспекте Гедиминаса продано за 11.200.000 евро.

Компания «Почта Литвы» успешно завершила сделку.

Здание бывшего Главпочтамта приобрел представитель Фонда управления недвижимым имуществом. Полученные средства «Почта Литвы» планирует инвестировать в модернизацию деятельности, обновление почтовых отделений и улучшение условий труда. Центральная вильнюсская почта с июля переведена в новое помещение на улице Тоторю.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.