У жителей Клайпеды появится «карточка Клайпедчанина»

Совсем скоро у жителей портового города появится т.н. «карточка Клайпедчанина». Об этом сообщили представители Клайпедского самоуправления.

Владельцы карточек смогут пользоваться всевозможными городскими услугами на льготных условиях. Уже сейчас некоторые заведения планируют предложить 25%-ную скидку, а для пожилых людей – 50% на билеты в музеи, концерты и другие мероприятия. Также можно будет получить скидку в 50 евро на годовой билет на общественный транспорт.

Глава клайпедского самоуправления Витаутас Грубляускас пригласил и предпринимателей. По его словам, ими предоставляемые услуги также могут быть интегрированы в эту карточку.

Предполагается, что «карточка Клайпедчанина» будет как физической, так и виртуальной. Получить её сможет любой взрослый житель портового города. Появится она в Клайпеде до осени следующего года.

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