Отдых в Литве

Убежать подальше от цивилизации. ТОП-5 идей для путешествий

Автор Анжелика Орлёнок 8
Убежать подальше от цивилизации. ТОП-5 идей для путешествий

До конца лета остаются считанные дни. А значит, у тех, кто только планирует побег от цивилизации, есть шанс выбраться в поездку в какой-нибудь дальний уголок нашей страны. Можно побыть на природе вдали от шума трасс и городов, отдохнуть от всех повседневных забот. А подобрать идеи для поездок поможет информация, собранная Агентством по развитию туризма Keliauk Lietuvoje

Начнем наше путешествие с городка Плателяй. В побег от цивилизации можно прихватить с собой велосипед. И тогда, если повезет с погодой, на нем получится объехать одноименное озеро по познавательным тропинкам и полюбоваться замечательными пейзажами. Если посмотреть на озеро, расположенное в самом центре Жемайтийского национального парка, с высоты птичьего полета, может показаться, что его рисунок придуман специально для того, чтобы вызывать восхищение. Среди вод озера – около десяти живописных островов, на одном из которых находится замок. К слову, в этом регионе можно посетить и Музей масленичных масок, чтобы узнать, в каких масках отмечали праздники наши предки. 

Убежать подальше от цивилизации. ТОП-5 идей для путешествий

Озеро Плателяй. Фото – В. Шчявинскас, lrytas.lt

Если говорить об озерах, то в Зарасайском районе есть озеро Авилис, в который впадает 15 рек, а на самом озере находится 31 остров. А на юго-западе Литвы – озеро Виштитис, известное своей кристально-прозрачной водой и впечатляющими пейзажами вокруг. 

Убежать подальше от цивилизации. ТОП-5 идей для путешествий

Озеро Авилис. Фото – velkiavimas.lt

Но вернемся к теме ухода от реальности. Можно отправиться в Дзукию, в лесах которой затерялась небольшая этнографическая деревня Зервинос. Попав сюда, можно ощутить, что время – понятие относительное. Ведь в этом уголке страны оно течет гораздо медленнее, чем в больших городах. А аутентичная деревянная архитектура, резные ставни и украшения на избах, в также старинные деревянные кресты буквально переносят нас на несколько сотен лет в прошлое. 

Убежать подальше от цивилизации. ТОП-5 идей для путешествий

Этнографическая деревня Зервинос. Фото – welovelithuania.com

А в деревне Стелмуже на границе с Латвией можно попасть еще в более глубокое прошлое. Здесь растет одно из самых древних деревьев во всей Европе – огромный дуб возрастом 1,5-2 тысячи лет. Для того чтобы обхватить его 13-метровый ствол, понадобится 8-9 человек. На минутку представим себе, что за время жизни этого гиганта успело пройти много веков. Мимо него проезжали и местные князья, и крестоносцы, и шведские или наполеоновские воины… Просто дух захватывает!

Убежать подальше от цивилизации. ТОП-5 идей для путешествий

Многовековой дуб Стелмуже. Фото – visitzarasai.lt

Ну а полюбоваться другими древними деревьями, надышаться чистым осенним воздухом можно, если отправиться в сторону Лабанорской пущи. Бесконечные леса, озера и реки – всю эту красоту природы можно увидеть с 36-метровой обзорной башни Миндунай

Убежать подальше от цивилизации. ТОП-5 идей для путешествий

Обзорная башня Миндунай. Фото – pamatyklietuvoje.lt

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