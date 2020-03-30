Уборка, дезинфекция улиц и сортировка отходов в Вильнюсе

Представители столичной компании “Гринда” рассказали о том, как их компания будет бороться с распространением коронавируса. Уже с конца прошлой недели на улицы столицы выехали специальные автомобили, которые не только моют улицы, но и дезинфицируют их.

В первую очередь, компания начнёт с центральной части города и спальных районов, где пересекаются большие потоки транспорта и пешеходов. Дезинфекцию улиц будут осуществлять специальные гидродинамические автомобили с резервуарами, наполненными гипохлоритом натрия. Отметим, что это соединение широко используется для дезинфекции в местах общепита, на водных станциях и других местах общественного пользования. Как сообщили представители компании “Гринда”, в настоящий момент улицы будут мыть в дневное время, потому что ночная температура не совсем благоприятна для таких работ. Между тем, движению пешеходов и автотранспорта это мешать не должно, так как во время карантина наблюдается заметное снижение количества и тех, и других. Отметим, что Литва — далеко не первая страна, где прибегают к таким мерам. К такой же практике прибегнули такие страны как Китай, Южная Корея, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Италия, Испания, Франция и др. Также помимо машин, которые будут мыть дороги, на улицах столицы появятся и автомобили, которые будут отвечать за дезинфекцию пешеходных дорожек, тротуаров, скамеек, мусорных урн, детских площадок и т.д. К слову, это не единственный метод борьбы с коронавирусом. Представители столичного самоуправления призвали всех столичных жителей ответственно отнестись и к сортировке отходов. Согласно инструкции, накопленные отходы следует помещать в крепкие пластиковые мешки. Желательно эти мешки не перегружать. В некоторых случаях специалисты рекомендуют отходы складывать даже в несколько мешков. Использованные салфетки, маски и другие отходы из ванной следует складывать в отдельные мешки, которые потом следует выкидывать с общим мусором. Выкидывать мусор следует в одноразовых перчатках, а по возвращении домой — тщательно вымыть руки. Если вы заметите переполненные контейнер, следует звонить по номеру 8-650 04949 или написать письмо на эл. почту rinkliava@sivasa.lt. При этом вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас отметил, что людям, находящимся в самоизоляции, строго запрещено выкидывать мусор самим. По возможности лучше попросить об этом соседей, друзей, соблюдая при этом все меры предосторожности.