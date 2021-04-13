Уборка улиц в столице – как на ладони. Или на интерактивной карте

Как и каждую весну, в столице ведутся работы по очистке города после зимы. На улицах гудят десятки машин для уборки территорий.

Машины отмывают город, очищают, собирают с дорог и тротуаров песок и пыль, скопившиеся после зимы.

К слову, весна только недавно вступила в свои права, а уже выполнено более 70% запланированных работ. При этом полностью привести в порядок все городские улицы планируется уже в самые ближайшие дни.

Все, кому интересно узнать, в каком состоянии находится их район города, могут следить за ходом работ по карте.

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