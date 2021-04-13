Дороги Новости Самоуправления

Уборка улиц в столице – как на ладони. Или на интерактивной карте

Автор Анжелика Орлёнок 22
Уборка улиц в столице - как на ладони. Или на интерактивной карте

Как и каждую весну, в столице ведутся работы по очистке города после зимы. На улицах гудят десятки машин для уборки территорий.

Машины отмывают город, очищают, собирают с дорог и тротуаров песок и пыль, скопившиеся после зимы.

К слову, весна только недавно вступила в свои права, а уже выполнено более 70% запланированных работ. При этом полностью привести в порядок все городские улицы планируется уже в самые ближайшие дни. 

Все, кому интересно узнать, в каком состоянии находится их район города, могут следить за ходом работ по карте.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Даня Милохин и Артур Бабич

Артур Бабич выпустил расслабленный трек «День дребедень»

Автор Эвелина Никанорова
Правительство рассмотрит вопросы, связанные с удаленкой

Правительство рассмотрит вопросы, связанные с удаленкой

Автор RUSRADIO LT
Liepkanio slidinėjimo centras

Центр зимних развлечений готовит лыжные трассы

Автор RUSRADIO LT

В каких случаях родителям положено пособие по присмотру за ребенком

Автор RUSRADIO LT

Праздники на карантине?

Автор RUSRADIO LT
В Эстонии правительство утвердило строгие карантинные меры

В Эстонии правительство утвердило строгие карантинные меры

Автор RUSRADIO LT
Смягчение карантина возможно во второй половине января

Смягчение карантина возможно во второй половине января

Автор RUSRADIO LT

Поздравление и обращение Ингриды Шимоните к жителям Литвы

Автор Евгений Русаков
Советуем посмотреть с детьми

Советуем посмотреть с детьми

Автор RUSRADIO LT