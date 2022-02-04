Участницы «Тату» воссоединились в анимационном клипе

Участницы группы «Тату» воссоединилась в анимационном клипе «Sargas». Он был создан продюсером Сергеем Галояном, написавшем для «Тату» песню «All The Things She Said», и художницей Софией Rikani.

– Я создал знаменитый «татушный» саунд конца 90-х, разбавив его синематическим звуком и диалогами роботов, а Соня с командой из 17 художников нарисовала аниме, – написал Галоян в своем инстаграме.

Ролик «Sargas» станет частью проекта под названием #tatucomeback.

– Создавая музыку для этого EP, я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х и тем самым напоминала фирменный звук «Тату», чтобы она была синематичной, но при этом хитовой, – рассказал продюсер. – Чтобы роботы в ней переговаривались, любили и ругались – это интересно!

На пике популярности «Тату» планировалось, что коллектив станет прототипом персонажей полнометражного аниме-фильма «t.A.T.u. Paragate», но проект тогда не был реализован. Спустя больше 10 лет после распада дуэта Лены Катиной и Юли Волковой авторам все же удалось начать осуществлять эту задумку.

Источник: InterMedia