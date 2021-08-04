Мероприятия

Участники шествия «Дорога памяти» почтят память жертв Холокоста

Автор Анжелика Орлёнок 1
Участники шествия «Дорога памяти» почтят память жертв Холокоста

В Акмяне участники шествия «Дорога памяти» сегодня почтят память жертв Холокоста. В деревне Кликолю открывается памятник на месте бывшей синагоги.

Планируется также почтить память жертв Холокоста на старом кладбище в Мажейкяй, где 80 лет назад были расстреляны евреи Акмяне.

В Литве в целом насчитывается более 200 мест массового уничтожения еврейского населения. В этом году мероприятия «Дороги памяти 1941-2021» проходят в разных городах и городках страны в хронологическом порядке календаря трагических исторических событий.

Мероприятия по поводу 80-й годовщины уничтожения местных еврейских общин будут проходить с июня по декабрь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Airbnb проведет онлайн-фестиваль, посвященный кей-попy

Airbnb проведет онлайн-фестиваль, посвященный кей-попy

Автор Эвелина Никанорова
21 мая &#8211; День национальных общин Литвы

21 мая – День национальных общин Литвы

Автор Анжелика Орлёнок
Певица Манижа представит Россию на конкурсе «Евровидение &#8211; 2021»

Певица Манижа представит Россию на конкурсе «Евровидение – 2021»

Автор Эвелина Никанорова
Началась ярмарка Казюкаса. В этом году &#8211; виртуально

Началась ярмарка Казюкаса. В этом году – виртуально

Автор Анжелика Орлёнок
20210429 Gitanas Nauseda Prezidentas 580x460

Поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с праздником Пасхи

Автор Анжелика Орлёнок
Завтра, 6 июля, вся страна будет отмечать День государства

Завтра, 6 июля, вся страна будет отмечать День государства

Автор Анжелика Орлёнок
Kaledos 700 580x460

Города страны готовятся к зимним праздникам

Автор RUSRADIO LT
Музыка, вишни, кино под открытым небом и другие радости лета

Музыка, вишни, кино под открытым небом и другие радости лета

Автор Анжелика Орлёнок
Вечером 27 марта начинается пасхальная неделя у иудеев

Вечером 27 марта начинается пасхальная неделя у иудеев

Автор RUSRADIO LT