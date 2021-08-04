Участники шествия «Дорога памяти» почтят память жертв Холокоста

В Акмяне участники шествия «Дорога памяти» сегодня почтят память жертв Холокоста. В деревне Кликолю открывается памятник на месте бывшей синагоги.

Планируется также почтить память жертв Холокоста на старом кладбище в Мажейкяй, где 80 лет назад были расстреляны евреи Акмяне.

В Литве в целом насчитывается более 200 мест массового уничтожения еврейского населения. В этом году мероприятия «Дороги памяти 1941-2021» проходят в разных городах и городках страны в хронологическом порядке календаря трагических исторических событий.

Мероприятия по поводу 80-й годовщины уничтожения местных еврейских общин будут проходить с июня по декабрь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.