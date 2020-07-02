Listen to «Участвовать в мероприятиях могут до 1000 зрителей, однако мероприятий пока мало» on Spreaker.

В мероприятиях уже может принимать участие большее количество зрителей, однако компании не спешат их организовывать. Как поясняют организаторы, причина тому — неопределенность. Обычно к организации мероприятия приступают по меньшей мере за два месяца до намеченной даты. Поэтому подготовиться и запланировать что-либо очень сложно.

Между тем, представители Мизндрава говорят, что план по дальнейшему увеличению числа зрителей пока не подготовлен. С июля участие в развлекательных, культурных и спортивных мероприятиях в закрытых помещениях могут принимать до 200, на открытых площадках – до тысячи зрителей. При этом они обязаны придерживаться расстояния не менее метра, рекомендуется надевать маски.