Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичус рассказал, что на этой неделе примут решение, о датах окончания учебного года. Также он подчеркнул, что учебный год будет короче.

“Планируем сокращать. Из опросов учителей видим, что две трети своего времени учителя посвящают не урокам, а подготовке к ним. А это утомляющая и сложная работа. Устали и родители”, — сказал министр образования. “Конкретная дата будет на этой неделе, после обсуждения рабочей группы. Взвесим все за и против и объявим даты окончания учебного года” — добавил Монкявичус.

Экзаменационная сессия для абитуриентов начнется 22 июня, а закончится 21 июля. Запланирована и дата поступления в ВУЗы. Первый этап планируется до 18 августа, второй до 5 сентября.

Сам учебный процесс для первокурсников начался бы 14 сентября.