Учебный год мог бы закончиться 1 июня

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Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает завершить этот учебный год 1 июня, а дальнейшее обучение могло бы быть продолжено в виде неформального обучения и индивидуальных консультаций.

«С учетом сложившейся в стране ситуации мы предлагаем общеобразовательным школам организовать обучение до 1 июня», – говорит министр образования Альгирдас Монкявичюс.

После объявления о сокращении учебного года в президентской администрации заявили, что принимать такого рода решения необходимо после консультаций как со школьниками, так и с родителями. Советник президента по вопросам просвещения, науки и культуры Соната Шульце утверждает, что в таких случаях также важно обеспечить занятость ребенка для того, чтобы не возникло больших социальных проблем.

Президент Гитанас Науседа на пресс-конференции рассказал, что удалённое обучение могло бы стать средством для Литвы перейти из XX-го века в XXI-й.

“Я не говорю, что мы не должны больше собираться в школах и теперь будем учиться только удалённым способом. Но я говорю о том, что удалённое обучение может помочь школам, которые находятся далеко от больших городов Литвы, привлечь к себе специалистов”, — сказал руководитель страны.

По словам министра образования Альгирдаса Монкявичуса, на этой неделе министерство продолжит обсуждать окончание учебного года с представителями самоуправлений, директорами школ, учителями и учениками. После консультаций и всех предложений со стороны заинтересованных групп будут представлены рекомендации по окончанию учебного года. Однако уже сейчас отмечается, что он не должен завершаться раньше 1 июня.

Как сообщает министерство, неформальное обучение и индивидуальные консультации для детей, которым это необходимо, могут продолжаться удалённым или обычным способом, если карантин закончится.

Этот вопрос должен решить руководитель школы совместно со школьной общественностью, учитывая, что школьная программа должна быть завершена и не заканчиваться раньше срока.

Альгирдас Монкявичус отметил, что особое внимание будет уделено абитуриентам, чтобы они смогли максимально подготовиться к экзаменационной сессии.

Напомним, что экзамены для абитуриентов начнутся 22 июня, а закончатся 21 июля. Первый этап поступления в вузы пройдет до 18 августа, второй — до 5 сентября. Сам учебный процесс для первокурсников планируется начать 14 сентября.