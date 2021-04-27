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Учебный год у младших школьников продлится до 15 июня

Автор Анжелика Орлёнок 33
Учебный год для начальных классов продлится до 15 июня

Учебный год у учеников начальных классов официально продлится до 15 июня – на неделю дольше, чем планировалось.

Об этом сообщает Министерство образования.

Учебный год продлят на неделю, поскольку в декабре детям дали дополнительную неделю каникул. Однако, как и ранее, решение по поводу конкретной даты завершения учебного года школы смогут принимать самостоятельно.

Отметим, что 175-дневная продолжительность учебы в начальной школе установлена законом в 2019 году. Менять продолжительность учебного года не планируется. При этом в июне школы обычно проводят разного рода занятия на улице. Поэтому, возможно, благодаря смягчению карантина смогут устраивать для детей экскурсии и спортивные праздники.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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