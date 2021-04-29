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Ученая создала мороженое, улучшающее интеллект

Автор Эвелина Никанорова 32
Ученая создала мороженое, улучшающее интеллект

Ученая из Польши Катаржина Школьницка разработала новый рецепт мороженого. Лакомство способно замедлить процесс старения, улучшить самочувствие и повысить интеллектуальные способности.

Об этом пишут The First News.

Отмечается, что волшебное мороженое готовится из пахты, а не из молока или сливок. Пахта — это обезжиренные сливки. Побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока.

«Пахта обладает естественными эмульгирующими свойствами, которые позволяют производить натуральное мороженое без использования искусственных добавок», — пояснила Школьницка.

Школьницка отметила, что в десерте содержится много фосфолипидов, которые положительно влияют на организм.  Данные вещества необходимы для правильного функционирования нервной системы. Кроме того, они способствуют поддержанию концентрации внимания и процесса обучения.

Фосфолипиды снижают уровень холестерина в крови. Кроме того, обладают противовоспалительными свойствами и положительно влияют на функции нервной системы. А вот белки, содержащиеся в пахте, обладают антиоксидантными и антимикробными свойствами.

Ученая добавила, что мороженое из пахты получается более питательным. И при этом, что очень важно, – менее калорийным.

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