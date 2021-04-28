Ученики 5-11 классов с 10 мая смогут вернуться в школы

Правительство приняло решение с 10 мая вернуть в школы учеников 5-11 классов.

Одно из главных новшеств – в том, что тем, кто возвращается в школу, будет достаточно периодически делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Предусматривается и возможность самоконтроля.

Тест “простой, его смогут сделать и сами ученики под контролем администрации», – пояснила Юргита Шюгждинене, министр образования, науки и спорта.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис также заявил, что самоконтроль можно будет проводить при помощи экспресс-тестов. «Мы готовим текстовое пояснение, даже видео для детей, как это сделать быстрее», – сказал министр.

Проект, представленный Правительству Министерством здравоохранения, предусматривает, что школьное образование для 5-11 классов будет «смешанным».

При этом окончательное решение о возвращении детей в школы будут принимать муниципалитеты с учетом эпидемиологической ситуации и возможностей тестирования.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.