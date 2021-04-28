Covid-19 Новости Образование

Ученики 5-11 классов с 10 мая смогут вернуться в школы

Автор Анжелика Орлёнок 12
Ученики 5-11 классов с 10 мая возвращаются в школы

Правительство приняло решение с 10 мая вернуть в школы учеников 5-11 классов. 

Одно из главных новшеств – в том, что тем, кто возвращается в школу, будет достаточно периодически делать экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Предусматривается и возможность самоконтроля. 

Тест “простой, его смогут сделать и сами ученики под контролем администрации», – пояснила Юргита Шюгждинене, министр образования, науки и спорта.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис также заявил, что самоконтроль можно будет проводить при помощи экспресс-тестов.  «Мы готовим текстовое пояснение, даже видео для детей, как это сделать быстрее», – сказал министр.

Проект, представленный Правительству Министерством здравоохранения, предусматривает, что школьное образование для 5-11 классов будет «смешанным».

При этом окончательное решение о возвращении детей в школы будут принимать муниципалитеты с учетом эпидемиологической ситуации и возможностей тестирования. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Началась дистанционная проверка знаний десятиклассников

В апреле выпускники смогут проверить свои знания по математике

Автор RUSRADIO LT
В этом году конкурс “Евровидение” пройдет вживую

В этом году конкурс «Евровидение» пройдет вживую

Автор Анжелика Орлёнок
Временно изменится порядок движения в Старом городе

Временно изменится порядок движения в Старом городе

Автор Анжелика Орлёнок
В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

Автор Эвелина Никанорова
Егор Крид спел о расставании в новом треке

Егор Крид спел о расставании в новом треке

Автор Эвелина Никанорова
«Мумий Тролль» выпустит сборник лучших песен

«Мумий Тролль» выпустит сборник лучших песен

Автор Эвелина Никанорова
Автомобили для людей со спецпотребностями не облагаются налогом

Автомобили для людей со спецпотребностями не облагаются налогом

Автор RUSRADIO LT
Twitter

В Twitter появится платный подписки на эксклюзив

Автор Эвелина Никанорова
Вильнюс расширяет список людей, которые могут получить прививку

Вильнюс расширяет список людей, которые могут получить прививку

Автор Евгений Русаков