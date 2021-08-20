Ученики старших классов должны будут носить маски

Через полторы недели начнётся новый учебный год. Как ранее сообщало Министерство просвещения Литвы, обучение будет проводиться контактным образом. При этом министр образования Юргита Шюгждиниене рассказала, что ученикам старших классов, начиная с 5-го, необходимо будет носить маски. В свою очередь, ученикам начальных классов маски будут не нужны. Министр также подтвердила, что несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом и неважную эпидемиологическую ситуацию в стране, все ученики в новом учебном году будут учиться контактным образом. По её словам, ситуация сейчас иная, нежели весной. А значит, и оценивать её необходимо другими критериями. Недостаточно смотреть только на количество случаев или занятость больничных коек ковид-пациентами. Для введения дистанционного обучения нужно оценивать ситуацию комплексно. Поэтому Кабмин постоянно мониторит положение в стране и консультируется со специалистами. Поэтому решение о дистанционном обучении будет принято только тогда, когда будут использованы все иные возможности.

Положение на коронавирусной карте Европы

На коронавирусной карте Европы в зелёной зоне остались только Польша, Словакия, Венгрия и Румыния, а также Чехия и часть Хорватии. В жёлтую зону перешли страны Центральной Европы – Германия и Австрия. К ним присоединилась Латвия. Напомним, что на прошлой неделе они были полностью или частично в зелёной зоне. По сравнению с предыдущей неделей, полностью красной стали Франция, вся Греция, Болгария и наша страна. Первые красные зоны появились в Германии, Бельгии и Норвегии. Также почти полностью красной стала Швеция. Тёмно-красные зоны, обозначающие самую худшую эпидемиологическую ситуацию, есть в Испании, на юге Франции, греческом Крите и Кипре, а также севере Ирландии. Напомним, что на пике осенне-зимней волны эпидемии коронавируса почти вся Европа была окрашена в красный или тёмно-красный цвет.