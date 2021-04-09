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Ученики вернутся в школы еще в четырех самоуправлениях страны

Автор Анжелика Орлёнок 27
Ученики начальных классов вернутся в школы еще в четырех самоуправлениях 

Ученики начальных классов со следующей недели вернутся в школы без тестирования накопительным методом еще в четырех муниципалитетах страны. 

Это самоуправления Неринги, Клайпеды, а также Купишского и Утянского районов. 

Такая возможность появилась после того, как правительство установило более мягкие условия режима карантина в тех самоуправлениях, где двухнедельный показатель заболеваемости ковидом не превышает 300 случаев на 100 тыс. населения.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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