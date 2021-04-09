Ученики вернутся в школы еще в четырех самоуправлениях страны

Ученики начальных классов со следующей недели вернутся в школы без тестирования накопительным методом еще в четырех муниципалитетах страны.

Это самоуправления Неринги, Клайпеды, а также Купишского и Утянского районов.

Такая возможность появилась после того, как правительство установило более мягкие условия режима карантина в тех самоуправлениях, где двухнедельный показатель заболеваемости ковидом не превышает 300 случаев на 100 тыс. населения.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.