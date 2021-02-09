Ученые назвали самый опасный космический мусор

Группа ученых из разных стран составила список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите. Результаты исследования опубликованы в журнале ScienceDirect.

По данным специалистов, 80% мусора на низких орбитах — ракетные корпусы. Кроме того, 37 из 50 наиболее опасных объектов обладают массой более двух тонн. Среди основных факторов, почему такой мусор представляет угрозу, — масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам.

Ученые заявили, что устранение таких объектов — важнейшая задача в вопросе освоения космоса. По их мнению, выполнить ее можно уже в ближайшие годы.

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