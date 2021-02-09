Новости Паутина

Ученые назвали самый опасный космический мусор

Автор Эвелина Никанорова 12
Планета Земля

Группа ученых из разных стран составила список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите. Результаты исследования опубликованы в журнале ScienceDirect.

По данным специалистов, 80% мусора на низких орбитах — ракетные корпусы. Кроме того, 37 из 50 наиболее опасных объектов обладают массой более двух тонн. Среди основных факторов, почему такой мусор представляет угрозу, — масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам.

Ученые заявили, что устранение таких объектов — важнейшая задача в вопросе освоения космоса. По их мнению, выполнить ее можно уже в ближайшие годы.

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