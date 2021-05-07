Новости Паутина

Ученые обнаружили у кошек любовь к воображаемым коробкам

Автор Эвелина Никанорова 20
кошка

Кошки любят сидеть не только в реальных, но и в воображаемых коробках. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создаёт иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты. Обнаружилось, что кошки одинаково выбирали обе фигуры. Кроме того, они садились внутри одной так же часто, как и внутри другой.

Исследователи пришли к выводу, что кошки, как и люди, способны мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии. Это доказывает, что они чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства, будто находятся в укрытии. Ученые считают, что подобные открытия позволяют лучше узнать о способах взаимодействия животных с людьми.

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