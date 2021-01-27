Ученые: послеобеденный сон полезен

Китайские ученые выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память.

В итоге ученые сделали вывод, что регулярный дневной сон благотворно действует на мозг.

С возрастом люди чаще начинают спать после обеда. Исследователи решили выяснить, дневной сон у пожилых людей — это защитная реакция организма, помогающая предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции. Отмечается, что деменцией страдает каждый десятый в возрасте старше 65 лет.

Авторы протестировали 2214 человек старше 60 лет, проживающих в нескольких крупных городах. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 — нет. Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часов. Дневной сон, у тех, кто его практиковал, — от пяти минут до двух часов. Также ученые отмечали, как часто в течение недели спали люди — один-два раза или ежедневно.

Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry.

Источник