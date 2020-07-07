Listen to «Ученые приступят к исследованию нашего коллективного иммунитета» on Spreaker.

Ученые скоро приступят к исследованию, которое должно показать, какая часть общества переболела коронавирусом и приобрела иммунитет. Для этого надо получить разрешение Комитета по биоэтике — когда оно будет получено, людей попросят сдавать кровь. Подобное исследование в Неменчине показало, что оно достаточно точное, поэтому есть смысл провести его разных регионах страны и получить общую картину.

Помимо этого, Литва планирует приобрести противовирусный препарат ремдесивир для лечения коронавирусной инфекции. Часть запланированного количества лекарства будет закупаться централизованно, т.е. вместе с другими странами Европейского союза. Частично Литва приобретет лекарство в индивидуальном порядке.