Новости Паутина

Ученые выяснили, что слезы полезны для здоровья

Автор Эвелина Никанорова 33
Ученые выяснили, что слезы полезны для здоровья

В результаты научной работы ученые пришли к выводу, что слезы могут быть полезными для здоровья.

Так, согласно опубликованным данным, с помощью слез человек может избавиться от стресса. Авторы материала отмечают, что это было подтверждено итогами множества научных работы. Обращается внимание и на то, что слезы представляют защиту для глаз во время резки лука. С их помощью зрительный орган избавляется от жжения. Помимо прочего, поскольку слезы выходят и через нос, его полость в это время очищается от вредных бактерий.

Исследователи из Нидерландов отметили, что плач способствует повышению настроения. Чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент, попросив добровольцев в его рамках смотреть грустный фильм. Впоследствии выяснилось, что люди, которые заплакали во время просмотра, после него психологически чувствовали себя лучше, чем участники, которые подавляли свои эмоции.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Рождественское поздравление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните

Рождественское поздравление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните

Автор RUSRADIO LT
За время карантина люди соскучились по работе

За время карантина люди соскучились по работе

Автор RUSRADIO LT
Тейлор Свифт: сама себе парикмахер

Тейлор Свифт: сама себе парикмахер

Автор RUSRADIO LT
«Я – голос ваш»

Трибьют-альбом в память об Анне Ахматовой

Автор Эвелина Никанорова
Возвращаются ограничения на передвижение по стране

Клайпеда планирует оставить три въезда в город

Автор RUSRADIO LT
Паспорта вакцинации могут появиться в Швеции уже к лету

Паспорта вакцинации могут появиться в Швеции уже к лету

Автор RUSRADIO LT

Клиники заполняются ковид-пациентами

Автор RUSRADIO LT
Курение становится не только вредным, но и дорогим занятием

Запрет на курение на балконах набирает обороты

Автор RUSRADIO LT

Итоги 27-й ежегодной премии MTV Europe Music Awards 2020

Автор Эвелина Никанорова