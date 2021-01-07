Новости Паутина

Ученые впервые телепортировали частицы

Автор Эвелина Никанорова 13
Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра

Ученые впервые смогли телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на 44 километра, сообщает журнал PRX Quantum.

Исследования проводила группа из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, действующей при Министерстве энергетики США.  Ученые заявили, что во время эксперимента им удалось добиться показателей точности до 90 процентов. Кроме того, действие подтвердилось в ходе опытов в двух различных сетях.

Специалисты утверждают, что использованная ими технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием. Как отмечается, в будущем ее можно будет применяться при создании квантового интернета.

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