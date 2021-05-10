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Ученые выяснили, сколько шагов надо пройти для продления жизни

Автор Эвелина Никанорова 31
Ученые выяснили, сколько шагов надо пройти для продления жизни

Ученые из Национального института рака и института старения выяснили, сколько шагов в день надо проходить для продления жизни.

Для того чтобы установить связь между количеством пройденных шагов и риском смерти, специалисты провели исследование, продлившееся порядка трех лет. В его рамках они наблюдали за людьми в возрасте старше 40 лет, разделив их на три группы. Так, участники первой группы должны были осуществлять четыре тысячи шагов ежедневно, второй — восемь тысяч, тогда как представители третьей группы ходили по 12 тысяч шагов каждый день.

Выяснилось, что количество пройденных шагов действительно влияет на продолжительность жизни. Так, у участников второй группы благодаря этому эксперименту риск смерти от всех причин упал на 51%, в то время как у представителей третьей — на 65%.

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