Учитель физкультуры из Мьянмы записала фитнес-видео на фоне военного переворота

Учитель физкультуры Кхинг Хнин Вай из Мьянмы записала фитнес-видео на фоне начала военного переворота в своей стране.

Кхинг Хнин Вай утром вышла на улицу, чтобы записать видео с танцами под веселую музыку. В это время прямо у нее за спиной начался военный переворот, который женщина просто не заметила. При этом на дороге позади нее стояли блокпосты с полицейскими автомобилями вдоль трассы.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Самое ироничное, что Кхинг Хнин Вай танцевала под песню «Ampun Bang Jago». Именно эту фразу индонезийцы используют для высмеивания жестоких полицейских — она означает «прости, хозяин».

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьинта. Кроме того, задержали государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правительства.

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