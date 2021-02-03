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Учитель физкультуры из Мьянмы записала фитнес-видео на фоне военного переворота

Автор Эвелина Никанорова 27
Преподавательница физкультуры из Мьянмы

Учитель физкультуры Кхинг Хнин Вай из Мьянмы записала фитнес-видео на фоне начала военного переворота в своей стране.

Кхинг Хнин Вай утром вышла на улицу, чтобы записать видео с танцами под веселую музыку. В это время прямо у нее за спиной начался военный переворот, который женщина просто не заметила. При этом на дороге позади нее стояли блокпосты с полицейскими автомобилями вдоль трассы.

Самое ироничное, что Кхинг Хнин Вай танцевала под песню «Ampun Bang Jago». Именно эту фразу индонезийцы используют для высмеивания жестоких полицейских — она означает «прости, хозяин».

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьинта. Кроме того, задержали государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правительства.

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