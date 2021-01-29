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Учителя могут пройти тестирование на COVID-19

Автор RUSRADIO LT 33
Учитель

Педагоги, которые напрямую контактируют с учениками могут пройти тестирование на коронавирус с помощью серологических тестов на антитела.

Для того чтобы пройти тестирование следует предварительно зарегистрироваться на сайте 1808.lt

Напоминаем, что цель экспресс-теста – определить, переболел ли человек коронавирусом, т.е.  есть у него антитела. PGR тест показывает болеет ли человек в данное время.

Помимо этого, министр образования Юргита Шюгждинене, предполагает, что есть реальная надежда в течении февраля вакцинировать всех педагогов дошкольного и начального обучения. Она также считает, что если заболеваемость COVID-19 в стране упадет значительно, в классы смогут вернуться выпускники. А пока готовить их к экзаменам собираются с помощью дополнительных виртуальных уроков и консультаций. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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