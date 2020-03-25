Listen to «КАРАНТИН — удалённая работа, совмещенная с домашними делами» on Spreaker.



В условиях карантина многие компании, у которых есть такая возможность, перешли на удалённую работу. А многие люди, которым раньше даже некогда было приостановиться и передохнуть, переместили все свои дела в домашнее пространство.

У кого-то работа по-прежнему занимает целые дни, а у кого-то появилось много свободного времени, которое надо чем-то занимать. Итак, очень важное правило, которое дают психологи, — в сложившихся условиях следует четко разделять, где заканчивается работа и начинается личная жизнь. Прежде всего надо сохранить привычный распорядок дня. Вставать утром, как и раньше, умываться и приводить себя в порядок. И даже переодеваться в рабочую (или условно рабочую) одежду. Дело в том, что если ежедневно присаживаться к компьютеру прямо в пижаме, потихоньку можно не только смешать воедино работу и быт, но и потерять самоуважение. Закончив же текущие рабочие дела, можно переодеться в домашнюю одежду — и тем самым зафиксировать, что на сегодня работа закончена — наступает время для семьи.

Давайте помнить, что как ни тревожно находиться в вынужденном карантине, в нём всё же есть и некоторые плюсы. Например, те, кто всегда мечтал о свободном графике и работе из дома, могут с полным правом организовать свой home office, и понять, нравится ли им такой вариант занятости. Другие могут использовать свободное время, чтобы заняться тем, на что его вечно не хватало. Например, запастись кулинарными рецептами — и начать готовить множество разных вкусностей. Польза налицо — и увлекательное занятие, и радость домочадцам. Ну а если раньше вы как раз грешили любовью к еде — смените направление, займитесь спортом. Выберите любой из роликов с домашними тренировками на Youtube — и вперед! Когда появятся результаты в виде постройневшей фигуры, вам будет чем гордиться. Ну а если вас не увлекают такие занятия, сделайте перестановку в доме, косметический ремонт. Играйте с детьми, читайте книги, найдите себе самое увлекательное хобби на свете. Ведь в любой ситуации у нас всегда есть только два выбора. Или грустить, или понять, что же в этой ситуации есть полезного и хорошего. И именно с этими, позитивными, мыслями жить дальше!