Паутина

УЕФА потребовал от футболистов не убирать напитки спонсоров

Автор Эвелина Никанорова 7
УЕФА потребовал от футболистов не убирать напитки спонсоров

В УЕФА потребовали от игроков национальных сборных, участвующих в Евро-2020, не убирать на пресс-конференциях продукцию спонсоров турнира. Об этом сообщает Associated Press.

«Это важно, потому что доходы спонсоров имеют значение для турнира и для европейского футбола», — заявил директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен.

По его словам, в УЕФА пообщались с командами по этому поводу. Однако Каллен допустил, что напиток можно не ставить рядом с футболистами. Отметим, что именно с теми, кто не может пить его по религиозным убеждениям.

Все началось с того, что 14 июня нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы убрал со стола две бутылки Coca-Cola. После этого спортсмен пододвинул бутылку воды и на португальском языке призвал всех пить воду. После этого испанское издание Marca  написало, что из-за жеста Роналду акции американской компании упали на 1,6%, а ее капитализация упала на $4 миллиарда.

На следующий день французский полузащитник Поль Погба на пресс-конференции убрал со стола бутылку безалкогольного пива компании — спонсора турнира. Вероятно, такое решение футболиста связано с тем, что он мусульманин и вообще не употребляет алкогольные напитки.

А 16 июня полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отодвинул бутылку Coca-Cola и поставил перед собой бутылку воды. Он сделал это на пресс-конференции после победного матча против сборной Швейцарии.

А вот Станислав Черчесов «поддержал» производителя газированных напитков. Тренер сборной России по футболу выпил Coca-Cola на пресс-конференции перед матчем против сборной Финляндии (0:1). Стоит отметить, что Черчесов признался, что не знал о поступке Роналду.

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