Угроза засухи миновала

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Еще 2-3 недели назад Гидрометеорологическая служба Литвы предупреждала о гидрологической засухе и обмелении рек.

Однако не прекращающиеся в последнее время дожди исправили эту ситуацию.

По данным Службы, уровень воды в реках и речушках Литвы за последние дни поднялся на 15-20 см.

Закрытые водоемы, которые по причине большего объема воды реагируют на погодные изменения медленнее, также почувствовали на себе благотворное влияние дождливой погоды.

Уровень воды в озерах поднялся на 2-5 см.