Уходящее и новое правительство дискутируют о том, как бороться с COVID-19

Высокие показатели заболеваемости коронавирусом в нашей стране вызывают множество дискуссий как в среде специалистов, так и в среде политиков.

Обсуждается, достаточно ли строги карантинные меры, которые вступили в силу с сегодняшнего дня.

Назначенная премьер Ингрида Шимоните обратилась сегодня к и.о. премьера Саулюсу Сквернялису с призывом срочно принять те ограничения условий карантина, которые рекомендуются специалистами. И подтвердила, что готова разделить ответственность за принятие таких решений. В свою очередь, Саулюс Сквернялис ответил, что сегодня более жесткие правила и так вступили в силу, и он не видит конкретных предложений, которые помогли бы строже управлять ситуацией.

Утверждение программы и состава нового правительства под руководством Ингриды Шимоните в Сейме должно состояться в пятницу.

Тогда после присяги министров новое правительство сможет начать свою работу. Однако назначенный на пост министра здравоохранения Арунас Дулькис уже сегодня отметил, что для борьбы с пандемией новое правительство примет более жесткие меры, будет рассматриваться и вопрос ограничения передвижений между городами. План борьбы с COVID-19, по его словам, будет представлен сразу после получения полномочий новым правительством.

Тем временем исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Верига подписал сегодня приказ, который поможет оперативнее реагировать на угрозы, связанные с COVID-19.

В соответствии с этим приказом семейный врач может диагностировать COVID-19 и без PGR-теста. Такой диагноз ставится, если у человека появляются симптомы, свойственные коронавирусу, в течение 14 дней после контакта с человеком, которому диагноз был подтвержден PGR-методом. Кроме того, Минздрав акцентирует, что после теста на коронавирус, если получен положительный ответ, человек должен срочно связаться по телефону со своим лечащим врачом и обсудить план лечения. Выздоровевшим человек может считаться только после того, как такое решение примет семейный врач, но не ранее срока окончания изоляции.

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