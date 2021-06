Уилл Смит станет ведущим первого эстрадного шоу от Netflix

В проекте примут участие звездные гости, но их имена пока не раскрываются. Зрителей ждут музыкальные выступления, разговоры на важные темы, комедийные скетчи и многое другое.

Как отмечает Netflix в своих аккаунтах в соцсетях, для актера это будет первый опыт в роли ведущего подобного проекта. Кроме того, Смит выступит в роли исполнительного продюсера шоу. Производством же займется компания Westbrook Studios, которая принадлежит Джаде Пинкетт Смит — жене Уилла Смита. Увы, дата премьеры проекта пока неизвестна.

Will Smith will host and star in a variety comedy special (his first-ever!) for Netflix.

Launching later this year, the hour-long special will include celebrity guests, noteworthy conversation, comedic sketches, musical performances, and more. pic.twitter.com/n0zGB58OEE

