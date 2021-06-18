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Уилл Смит станет ведущим первого эстрадного шоу от Netflix

Автор Эвелина Никанорова 11
Уилл Смит станет ведущим первого эстрадного шоу от Netflix

Комедийное шоу с Уиллом Смитом в качестве ведущего будет длиться один час и выйдет на стриминговой платформе Netflix уже в этом году.

В проекте примут участие звездные гости, но их имена пока не раскрываются. Зрителей ждут музыкальные выступления, разговоры на важные темы, комедийные скетчи и многое другое.

Как отмечает Netflix в своих аккаунтах в соцсетях, для актера это будет первый опыт в роли ведущего подобного проекта. Кроме того, Смит выступит в роли исполнительного продюсера шоу. Производством же займется компания Westbrook Studios, которая принадлежит Джаде Пинкетт Смит — жене Уилла Смита. Увы, дата премьеры проекта пока неизвестна.

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