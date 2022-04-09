Звёзды

Уилла Смита отлучили от «Оскара» на 10 лет

Автор Эвелина Никанорова

Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать церемонию вручения премии «Оскар» и связанные с ней мероприятия сроком на 10 лет.

Уилла Смита отлучили от «Оскара» на 10 лет

Наказание было объявлено Советом управляющих Академии после заседания 8 апреля 2022 года. Встречу изначально назначили на 18 апреля, но после перенесли на более ранний срок. Спешка связана с объявлением Смита о своем уходе из Академии. Кроме того, актер  заявил, что не будет оспаривать никаких дополнительных наказаний.

– Действия, которые мы предпринимаем сегодня в ответ на поведение Уилла Смита, являются шагом к более важной цели — защите безопасности участников и гостей церемонии и восстановлению доверия к Академии, — заявили ее президент Дэвид Рубин и генеральный директор Дон Хадсон. – Мы также надеемся, что это может стать началом периода исцеления и восстановления для всех участников этого инцидента и пострадавших.

Эту новость Уилл Смит прокомментировал лаконично:

– Я принимаю и уважаю решение Академии.

Источник: InterMedia

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