Указ об ограничении продаваемых дезинфицирующих и защитных средств

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига подписал указ, согласно которому каждой торговой точке рекомендуется ограничивать количество дезинфицирующих и защитных средств, продаваемых в одни руки.

Согласно указу, рекомендуется продавать не более 50 медицинских масок, не более 1 литра дезинфицирующего средства, не более 10 респираторов и не более 50 пар защитных перчаток одному покупателю. По словам министра, цель этого указа состоит в том, чтобы дать как можно большему количеству людей возможность получить необходимые профилактические меры. Представители Министерства здравоохранения Литвы напомнили, что почти 300 тыс. литров дезинфицирующего средства уже появились или появятся в ближайшее время в общественных местах продажи. Производители дезинфицирующих жидкостей сообщили, что темпы производства не замедляются и потребности населения и государства должны быть удовлетворены. Напомним, что лицензии на производство дезинфицирующих жидкостей есть у 36 литовских компаний, поэтому количество этих средств на рынке в ближайшее время должно только расти.