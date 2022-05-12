Украинцам: что важно знать при трудоустройстве в Литве

В Литве уже трудоустроился каждый третий украинский беженец работоспособного возраста. При трудоустройстве надо знать следующие важные аспекты.

В Литве, как правило, нельзя работать более:

12 часов в день, если вы работаете сверхурочно или более чем на одной работе;

48 часов в неделю, если вы работаете на одной работе или 60 часов в неделю, если вы выполняете более одной работы;

шести дней в течение семи дней подряд.

Работодатель обязан обеспечить непрерывный отдых:

не менее 11 часов в сутки;

не менее 35 часов в неделю.

Важно знать также, что сотрудники вправе отказаться от работы, если их не обучили технике безопасности; не обеспечили защитными средствами; если работа будет опасна для здоровья или жизни.

Помимо этого, еще в марте правительство Литвы постановило, что беженцы из Украины два года смогут работать в Литве, не владея литовским языком.

В случае несправедливого отношения к сотруднику или незнания им своих прав, можно обращаться в Государственную инспекцию труда. Консультации проводятся на английском, русском и литовском языках.