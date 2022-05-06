Украинцам, ищущим работу в Литве. О каком размере зарплаты можно договариваться

В Литве уже нашли работу более 7600 украинских беженцев. Это треть прибывших в Литву украинцев трудоспособного возраста, сообщает Соцмин. Устраиваясь на работу, следует представлять, о какой заработной плате надо договариваться.

Минимальная месячная заработная плата в Литве составляет 730 евро «на бумаге» – это около 533 евро «на руки». По закону, минималку можно платить только за низкоквалифицированную работу.

Средняя заработная плата в Литве составляет около 1500 евро «на бумаге» и около 960 евро «на руки». Заработная плата иностранца не может быть ниже заработной платы гражданина Литвы, работающего у того же работодателя и на тех же позициях.

Работодатель должен заплатить налоги за сотрудника и перечислить оставшуюся сумму на расчетный счет сотрудника. Платить зарплату наличными запрещено.

Более подробно об этом можно узнать на сайте Министерства социальной защиты и труда – socmin.lrv.lt.