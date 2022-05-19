Украинцам — пособие на обустройство быта и на подготовку детей к детсаду

Столичный муниципалитет подготовил два отдельных средства интеграции беженцев из Украины. Первое — это пособие на обустройство быта. Второе — выплата на погашение расходов, связанных с подготовкой детей к посещению детсада или подготовительной группы.

Однократное пособие на обустройство быта могут получить украинцы, у которых есть временный вид на жительство в Литве и которые арендовали жилье не меньше чем на 6 месяцев. Факт аренды жилья подтверждается договором об аренде.

Размер пособия колеблется в пределах от 500 до 1000 евро. Сумма будет зависеть от количества членов домашнего хозяйства, указанного в договоре об аренде.

Эти деньги предназначены для покупки необходимых вещей и мебели, а также на перевозку вещей.

Пособие на подготовку детей к детскому саду или подготовительной группе в размере 67 евро могут получить украинцы, получившие временный вид на жительство в Литве и обосновавшиеся в Вильнюсе. Эти деньги будут выплачиваться в течение 6 месяцев со дня предоставления временного убежища в Литве.

Важное условие: чтобы получить эти выплаты, беженец должен работать или зарегистрироваться в Службе занятости.