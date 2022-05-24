Украинцам, заинтересованным в производстве продуктов питания

Государственная продовольственно-ветеринарная служба организовывала целевое обучение для украинских беженцев, которые заинтересованы в производстве и доставке готовых продуктов питания.

Ранее служба упростила санитарные требования для изготовления мучных изделий – в небольших количествах и на обычных домашних кухнях. Но несмотря на то, что требования смягчены, они все-таки остаются, и их следует знать.

Прежде всего, изготовителям важно знать, как правильно заполнить документы и запросить разрешения, а также – как обеспечить безопасность продуктов в домашних условиях.

Большая часть украинцев заинтересовались изготовлением тортов, пряников и некоторой другой выпечки. Но есть и те, кто задумался о приготовлении вареников и других традиционных украинских блюд с мясом. При этом для производства продуктов животного происхождения нужны отдельные помещения и строгие санитарные нормы.

Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы заверяют, что обучение и личные консультации будут оказываться и далее. Консультанты помогут подготовить необходимые документы и пояснят, какие правила следует соблюдать.

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