Украинцам, заинтересованным в ведении бизнеса или творческой деятельности

Информация для беженцев из Украины, которые заинтересованы в ведении коммерческой, производственной или творческой деятельности в Литве.

Иностранный гражданин может выбрать одну из двух возможных форм деятельности: зарегистрировать индивидуальную деятельность по справке (individualios veiklos pažyma) или приобрести свидетельство о ведении бизнеса (verslo liudijimas).

Для иностранных граждан действуют те же условия налогового законодательства, что и для граждан Литвы. Необходимо регистрировать индивидуальную деятельность и ежегодно самостоятельно декларировать доходы и уплачивать налоги.

Для того чтобы получить необходимые разрешения, следует подать прошение о приобретении свидетельства о ведении бизнеса или зарегистрировать индивидуальную деятельность по справке.

Граждане Украины могут проконсультироваться по всем вопросам, позвонив по телефону +370 5 2191 777. А необходимую форму можно заполнить в ближайшем подразделении Налоговой инспекции.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте Налоговой инспекции vmi.lt.