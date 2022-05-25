Помощь Украинцам

Украинцы получили в помощь 10 тысяч карточек торговых центров

Автор R•RADIO

Военным беженцам из Украины в Литве раздали уже более 10 тысяч карточек торговых центров. С их помощью украинцы могут самостоятельно выбирать необходимые продукты и средства гигиены.

Украинцы получили в помощь 10 тысяч карточек торговых центров

В ближайшем будущем планируется раздать еще около 15 тысяч аналогичных карточек.

Министерство социальной защиты и труда, а также неправительственные организации получили 880 тысяч евро для приобретения необходимых средств гигиены и медикаментов для украинских беженцев.

В целом украинцам, проживающим в Литве, помогают мобильные бригады Литовского общества Красного Креста, организация «Каритас», Службы помощи Мальтийского ордена и организации «Спасите детей». Волонтеры этих организаций помогают определиться с необходимыми услугами, а также разобраться в трудоустройстве, поиске учебных заведений для детей и т. д.

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