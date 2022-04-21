Украинцы в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами

Военные беженцы из Украины в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами. В том числе – за предоставлением неотложной одонтологической помощи.

У них также есть возможность безвозмездно получить эмоциональную поддержку, психологические консультации и т.д.

Каким образом можно зарегистрироваться к семейному врачу?

Обращаться можно в поликлинику на территории самоуправления, в котором вы зарегистрированы. В регистратуре вам выдадут форму для заполнения и пояснят, как и к кому из врачей следует обращаться в случае необходимости.

Следует отметить, что для бесплатного получения услуг у выбранного вами медицинского учреждения должен быть подписан договор с территориальной больничной кассой.

Подробная информация – на портале LRT.lt