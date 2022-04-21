Помощь Украинцам

Украинцы в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами

Автор R•RADIO

Военные беженцы из Украины в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами. В том числе – за предоставлением неотложной одонтологической помощи.

Украинцы в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами

У них также есть возможность безвозмездно получить эмоциональную поддержку, психологические консультации и т.д.

Каким образом можно зарегистрироваться к семейному врачу?

Обращаться можно в поликлинику на территории самоуправления, в котором вы зарегистрированы. В регистратуре вам выдадут форму для заполнения и пояснят, как и к кому из врачей следует обращаться в случае необходимости.

Следует отметить, что для бесплатного получения услуг у выбранного вами медицинского учреждения должен быть подписан договор с территориальной больничной кассой.

Подробная информация – на портале LRT.lt

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Автор R•RADIO
Количество мест в группах детских садов планируется увеличить

Количество мест в группах детских садов планируется увеличить

Автор R•RADIO
Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

Автор R•RADIO
Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Автор R•RADIO
Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

Автор R•RADIO
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере защиты детей из Украины

Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере защиты детей из Украины

Автор R•RADIO
Caritas проводит новую акцию по сбору помощи для украинцев

Caritas проводит новую акцию по сбору помощи для украинцев

Автор R•RADIO
Красный Крест Литвы и магазины Maxima собирают средства гигиены для жителей Украины

Красный Крест Литвы и магазины Maxima собирают средства гигиены для жителей Украины

Автор R•RADIO
Состоялось обсуждение вопросов образования и отдыха украинских детей

Состоялось обсуждение вопросов образования и отдыха украинских детей

Автор R•RADIO