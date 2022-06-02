Украинские абитуриенты смогут сдать тест, необходимый для поступления в украинские ВУЗы

Министерство образования Литвы вместе с Министерством образования Украины предоставят возможность украинским абитуриентам сдать национальный вступительный тест, необходимый для поступления в украинские ВУЗы.

Украинские выпускники смогут сдать тест дистанционно, в Каунасе, в помещениях Музыкальной гимназии им. Юозаса Науялиса.

Министерство образования Украины разработало интегрированный тест. Он включает в себя такие предметы, как украинский язык, история Украины и математика. Посольство Украины берет на себя все организационные мероприятия: разработка теста, поиск персонала, проверяющий и т. п.

Результаты теста можно будет узнать практически сразу после его завершения. Данные тестирования поступят в специальную украинскую базу данных.

И еще важная информация для украинцев. Клайпедское самоуправление объявило, что украинский регистрационный центр, который работал с середины марта этого года в помещении рядом с Футбольной школой, уже закрыт.

Это связано с уменьшением числа граждан Украины и членов их семей, приезжающих в Литву. Процедура регистрации украинцев будет осуществляться в рабочее время в Клайпедском отделении Департамента миграции.

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