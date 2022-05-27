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Украинские дети завершат учебный год дистанционно

Автор R•RADIO
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Украинские школьники завершат учебный год дистанционно и без последних звонков. А украинские выпускники в этом году будут сдавать экзамены по упрощенной процедуре, с помощью национального мультипредметного теста.

Украинские дети завершат учебный год дистанционно

Этот тест заменит традиционный экзамен.

На сдачу теста уже зарегистрировались около 149 тыс. подростков. 14,5 тыс. из них будут сдавать тест из-за границы, так как вместе с родителями бежали от войны.

Министр образования и науки Украины рассказал, что с 12 июля школьники смогут скачать из личного кабинета на специальном сайте приглашение, там будут указаны конкретные место и время проведения теста.

В министерстве говорят, что организовать сдачу экзамена на оккупированных территориях будет невозможно. Министерство, однако, рекомендует детям зарегистрироваться на экзамен – и, возможно, в дальнейшем его получится организовать в безопасном месте.

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