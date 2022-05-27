Украинские дети завершат учебный год дистанционно

Украинские школьники завершат учебный год дистанционно и без последних звонков. А украинские выпускники в этом году будут сдавать экзамены по упрощенной процедуре, с помощью национального мультипредметного теста.

Этот тест заменит традиционный экзамен.

На сдачу теста уже зарегистрировались около 149 тыс. подростков. 14,5 тыс. из них будут сдавать тест из-за границы, так как вместе с родителями бежали от войны.

Министр образования и науки Украины рассказал, что с 12 июля школьники смогут скачать из личного кабинета на специальном сайте приглашение, там будут указаны конкретные место и время проведения теста.

В министерстве говорят, что организовать сдачу экзамена на оккупированных территориях будет невозможно. Министерство, однако, рекомендует детям зарегистрироваться на экзамен – и, возможно, в дальнейшем его получится организовать в безопасном месте.