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Украинские школьники смогут в Литве сдавать экзамены на аттестат зрелости

Автор R RADIO LT

Ученики последних классов из Украины, получившие убежище в Литве, смогут сдавать в Литве экзамены на аттестат зрелости и получить среднее образование.

Украинские школьники смогут в Литве сдавать экзамены на аттестат зрелости

Просьбу о выборе предметов и сдаче экзаменов можно подавать до 24 мая этого года.

Украинские ученики смогут по выбору сдавать государственные экзамены на аттестат зрелости по следующим предметам: биология, география, математика, информационные технологии, физика, химия, иностранный язык (английский, французский, русский, немецкий), история, литовский язык и литература.

Задания экзаменов, за исключением экзаменов по литовскому языку и литературе, а также иностранному языку, будут переведены на украинский язык, равно как и инструкции по проведению экзаменов. Отвечать ученики смогут на своем родном языке.

При оценке заданий по географии и истории не будет оцениваться та часть, которая связана с историей и географией Литвы.

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