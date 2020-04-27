Listen to «Уличные кафе начинают работать» on Spreaker.

Столичное самоуправление, реагируя на проблемы, с которыми кафе и рестораны столкнулись во время карантина, на время этого сезона открывает для них все общественные пространства.

«Мы дарим ресторанам городские площади, скверы и закрытые улицы – ставьте там столики, работайте, сохраняйте рабочие места. Город поможет вам чем cможет», – написал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Муниципалитет представил карту, на которой указал 18 мест, включая Ратушную площадь, ул. Вокечу, площадь Европы, проспект Гедиминаса, сквер Сирвидаса и другие места Старого города, где рестораны смогут оборудовать уличные кафе.

Спустя сутки самоуправление столицы получило заявки от 151-ого ресторана с просьбой поставить более восьмисот столиков. Самыми популярными оказались ул. Вокечу, площадь Басанавичюса, площадь Ангела в Ужуписе, Ратушная площадь. Отмечается, что просят разрешения и микрорайоны Науяместис, Антакальнис и Шешкине. Первые разрешения самоуправление выдаст уже сегодня.

Столичная мэрия взяла под свою опеку проект www.Talonai.lt который предлагает кафе, ресторанам и барам бесплатно регистрироваться, а вильнюсцам – покупать услуги своих любимых мест уже сейчас, а воспользоваться купонами позже – чтобы в сложный период эти заведения не разорились. Отметим, что в их числе не только кафе, рестораны и бары — в списке есть, например, магазин настольных игр, клуб йоги, театральные студии и т.д.

Муниципалитет столицы обещает помочь заведениям общепита еще двумя способами: в этом сезоне фургоны, в которых продают еду, могут стоять в любом месте города — если есть разрешение на работу, место стоянки согласовывать не придется. А уличным кафе не придется платить сбор за 2020 год.

По решению Министерства здравоохранения, кафе должны ограничивать количество посетителей, в очереди посетители должны соблюдать дистанцию не менее 1 м, расстояние между столиками должно быть не менее 2 м. Не менее метра должно составлять также расстояние от сидящих за столиками посетителей до пешеходных дорожек, окон домов, входов во дворы, подъездов.

В кафе могут заходить только покупатели в масках или защитных щитках, за одним столиком могут сидеть не более 2 человек (исключение касается только членов одной семьи). Во время приема пищи маски можно снять. Также кафе должны поощрять безналичный расчет.

Около входа в кафе важно разместить информацию о том, что кафе не рекомендуется посещать лицам старше 60 лет с различными хроническими заболеваниями — например, сердечными или болезнями сосудов, диабетом, заболеваниями верхних дыхательных путей, почек и т.д.

Как и прежде, важно соблюдать требования гигиены, чаще проводить дезинфекцию поверхностей. Работать должны только здоровые работники со всеми необходимыми средствами защиты.