«Ультра(Не)простая история» Александра Сорокина длиною в 309 км: «Тот день был моей последней каплей»

“Мне нравится испытывать себя, раздвигать границы, возможности. Могу ли я дальше, дольше или больше? Да, это заводит. Это как тот же самый наркотик, адреналин. Ты не можешь уже без него жить. Это в тебе, в твоей крови. Я не знаю, что бы я делал без бега”, – рассказывает о своем любимом занятии в жизни мировой рекордсмен из Литвы, ультрамарафонец Александр Сорокин.