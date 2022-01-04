«Ультра(Не)простая история» Александра Сорокина длиною в 309 км: «Тот день был моей последней каплей»

“Мне нравится испытывать себя, раздвигать границы, возможности. Могу ли я дальше, дольше или больше? Да, это заводит. Это как тот же самый наркотик, адреналин. Ты не можешь уже без него жить. Это в тебе, в твоей крови. Я не знаю, что бы я делал без бега”, – рассказывает о своем любимом занятии в жизни мировой рекордсмен из Литвы, ультрамарафонец Александр Сорокин.
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А начинался этот “забег” довольно прозаично – с отражения в зеркале. Тысячи километров и сотни часов марафонского бега пролегли от этого воспоминания до сегодняшнего разговора в студии, в которой свою “(Не)Простую историю” Александр представил читателям Delfi и слушателям Rusradio.lt, отвечая на вопросы ведущего Эрнеста Алесина.